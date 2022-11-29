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Свечников: надеюсь, Овечкин побьёт рекорд Гретцки

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Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о шансах форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Свечников: надеюсь, Овечкин побьёт рекорд Гретцки
  • AP
  • © Nick Wass

«Думаю, что в лиге не было русских, которые так играли в таком возрасте. Надеюсь, что он побьёт рекорд Гретцки, болею за Александра, чтобы у него получилось», — цитирует Свечника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на счету хоккеиста 791 заброшенная шайба в 1296 матчах. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ после Уэйна Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Хоу до 11 голов в списке снайперов НХЛ.

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