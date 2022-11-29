3 декабря состоится матч звёзд Кубка России
- РИА Новости
«Футболисты проведут два тайма по 15 минут в формате 5 х 5. В составах — Промес, Сутормин, Гасилин, Пиняев и другие игроки», — передаёт пресс-служба РФС.
Турнир пройдёт 5 декабря.
Игроки также примут участие в специальных заданиях. Они будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приёма мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями.
Ранее футболисты «Спартака» посмотрели запись драки с «Зенитом».