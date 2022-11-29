3 декабря состоится матч звёзд Кубка России

Стала известна дата выставочного матча звёзд Кубка России между сборными «Пути РПЛ» и «Пути регионов».

«Футболисты проведут два тайма по 15 минут в формате 5 х 5. В составах — Промес, Сутормин, Гасилин, Пиняев и другие игроки», — передаёт пресс-служба РФС.

Турнир пройдёт 5 декабря.

Игроки также примут участие в специальных заданиях. Они будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приёма мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями.

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