Футболисты «Спартака» посмотрели запись драки с «Зенитом»

Футболисты «Спартака» пересмотрели в записи драку с игроками «Зенита» после матча шестого тура группового этапа Кубка России.

Игроки бурно отреагировали, когда показали, как нападающий «Спартака» Шамар Николсон ударил в челюсть защитнику «Зенита» Родригао.

Встреча завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит массовую драку в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак» 1 декабря.