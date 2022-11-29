Зиньковский рассказал, как заболел и не поехал со сборной России в Таджикистан

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский высказался о болезни, из-за которой он пропустил товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана.

«Стало очень плохо: температура — 39,3. И я такой думаю — не сказать уже не получится. Признался. К сожалению, заболел, когда должны были улетать в Таджикистан», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Напомним, что сборная России осенью провела три товарищеских матча с командами Киргизии (2:1), Узбекистана (0:0) и Таджикистана (0:0).

Подопечные Валерия Карпина не принимают участие в чемпионате мира в Катаре из-за недопуска к стыковым матчам.

Ранее Карпин ответил на вопрос о шансах России побороться за путёвку на ЧМ-2026.