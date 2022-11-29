Зиньковский рассказал, как заболел и не поехал со сборной России в Таджикистан
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«Стало очень плохо: температура — 39,3. И я такой думаю — не сказать уже не получится. Признался. К сожалению, заболел, когда должны были улетать в Таджикистан», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».
Напомним, что сборная России осенью провела три товарищеских матча с командами Киргизии (2:1), Узбекистана (0:0) и Таджикистана (0:0).
Подопечные Валерия Карпина не принимают участие в чемпионате мира в Катаре из-за недопуска к стыковым матчам.
Ранее Карпин ответил на вопрос о шансах России побороться за путёвку на ЧМ-2026.