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Зиньковский рассказал, как заболел и не поехал со сборной России в Таджикистан

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Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский высказался о болезни, из-за которой он пропустил товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана.
Зиньковский рассказал, как заболел и не поехал со сборной России в Таджикистан
  • © Пресс-служба "Спартака"

«Стало очень плохо: температура — 39,3. И я такой думаю — не сказать уже не получится. Признался. К сожалению, заболел, когда должны были улетать в Таджикистан», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Напомним, что сборная России осенью провела три товарищеских матча с командами Киргизии (2:1), Узбекистана (0:0) и Таджикистана (0:0).

Подопечные Валерия Карпина не принимают участие в чемпионате мира в Катаре из-за недопуска к стыковым матчам.

Ранее Карпин ответил на вопрос о шансах России побороться за путёвку на ЧМ-2026.

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