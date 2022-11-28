Карпин ответил на вопрос о шансах России побороться за путёвку на ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался, сможет ли национальная команда побороться за место на ЧМ-2026 года.

«Сможем мы побороться за место на следующем чемпионате мира или нет? Без понятия», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда может состоятся товарищеский матч между сборными России и Ирана.