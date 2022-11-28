Узнать больше

Карпин ответил на вопрос о шансах России побороться за путёвку на ЧМ-2026

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался, сможет ли национальная команда побороться за место на ЧМ-2026 года.
Карпин ответил на вопрос о шансах России побороться за путёвку на ЧМ-2026
  • РИА Новости

«Сможем мы побороться за место на следующем чемпионате мира или нет? Без понятия», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда может состоятся товарищеский матч между сборными России и Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить