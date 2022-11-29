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La Gazzetta dello Sport: Аньелли и все члены совета директоров «Ювентуса» подали в отставку

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Руководство «Ювентуса» вместе с президентом клуба Андреа Аньелли покинуло свои должности.

Решение об уходе связывается с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчётности и проблемами с утверждением бюджета, сообщает La Gazzetta dello Sport.

27 ноября 2021 года стало известно, что Аньелли, вице-президент туринского клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор клуба Фабио Паратичи находятся под следствием из-за ложной отчётности и приросте капитала в размере €50 млн.

Ранее Федерация футбола Ирана (FFIRI) потребовала от ФИФА снять бывшего главного тренера сборной Германии Юргена Клинсмана с должности члена технической исследовательской группы организации после его заявлений о работе с судьями.

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