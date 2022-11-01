AFP: Иран потребовал исключить Клинсмана из технической группы ФИФА из-за его заявлений

Федерация футбола Ирана (FFIRI) потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) снять бывшего главного тренера сборной Германии Юргена Клинсмана с должности члена технической исследовательской группы организации после его заявлений о работе с судьями.

«Высказывая досадные соображения о сборной Ирана, Клинсман коснулся и иранской культуры. Мы уже обратились в ФИФА за разъяснениями и потребовали извинений и отставки Юргена из технического группы», — говорится в заявлении FFIRI.

Напомним, что Клинсман после победы Ирана над командой Уэльса (2:0) в матче второго тура группового этапа чемпионате мира 2022 года в Катаре обвинил иранскую сборную в том, что она «работает с судьями», отметив, что «это часть их культуры».

После двух туров группового этапа Иран набрал три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы В. Возглавляет таблицу Англия, набрав четыре очка. На третьей строчке с двумя очками располагается США, на четвёртой — Уэльс (1).

Ранее сообщалось, что матч Англия — США стал самым просматриваемым в истории американского телевидения.