Матч Англия — США стал самым просматриваемым в истории американского телевидения

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Англии и США на американском телеканале FOX посмотрели 15 377 000 человек.

Как сообщает FOX Sports в Twitter, прошедшая встреча стала самой просматриваемой футбольной игрой в истории американского телевидения.

Предыдущий рекорд принадлежал финальной игре чемпионата мира 1994 года в США между командами Бразилии и Италии, которую посмотрели 14 510 000 человек.

США принимают участие в чемпионате мира по футболу 11-й раз в истории. Наивысшим достижением американской сборной является четвертьфинал на турнире 2002 года в Южной Корее и Японии.

После двух туров группового этапа чемпионата мира в Катаре американские футболисты набрали два очка и занимают третье место в турнирной таблице группы B.

29 ноября США сыграют с Ираном в матче третьего тура. Начало — 22:00 мск.

Ранее капитан сборной США Тайлер Адамс заявил, что команда не заслужила победу в матче с Англией.