Капитан сборной США: не уверен, что мы заслужили победу в матче с Англией

Капитан сборной США Тайлер Адамс поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Англии.

«Я не уверен, что мы заслужили победу. В конце, вероятно, была игра 50 на 50. У них были некоторые шансы, и у нас тоже, но мы действительно хорошо боролись и показали качественную работу», — цитирует Адамса BBC Sport.

Игра второго тура группы B на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 0:0.

Сборная Англии с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице. Команда США с двумя очками располагается на третьей строчке.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная Англии установила рекорд по количеству нулевых ничьих на чемпионатах мира.