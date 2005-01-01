Англия установила рекорд по количеству нулевых ничьих на чемпионатах мира

Сборная Англии сыграла вничью с национальной командой США в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022.

Игра второго тура группы B на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 0:0. Эта нулевая ничья стала 12-й для команды Гарета Саутгейта на чемпионатах мира, что является самым большим показателем за всю историю турнира.

Сборная Англии с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице. Команда США с двумя очками располагается на третьей строчке.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что футболист США Уэстон Маккени вытер руки о жилет фотографа во время матча с Англией на ЧМ-2022.