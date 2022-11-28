Черышев выбыл из строя «Венеции» из-за травмы

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев пропустит минимум две недели из-за травмы.

Хавбек получил повреждение подколенного сухожилия в матче 14-го тура Серии B с «Палермо» (0:1), сообщается на официальном сайте клуба.

Российский футболист вышел на 60-й минуте матча и был заменён на 73-й.

Отмечается, что Черышеву предстоит пройти дополнительное медицинское обследование через две недели.

Контракт россиянина с «Венецией» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев отреагировал на то, что Паоло Ваноли стал главным тренером «Венеции», за которую выступает Денис Черышев.