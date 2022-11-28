Узнать больше

Черышев выбыл из строя «Венеции» из-за травмы

Короткая ссылка
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев пропустит минимум две недели из-за травмы.

Хавбек получил повреждение подколенного сухожилия в матче 14-го тура Серии B с «Палермо» (0:1), сообщается на официальном сайте клуба.

Российский футболист вышел на 60-й минуте матча и был заменён на 73-й.

Отмечается, что Черышеву предстоит пройти дополнительное медицинское обследование через две недели.

Контракт россиянина с «Венецией» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев отреагировал на то, что Паоло Ваноли стал главным тренером «Венеции», за которую выступает Денис Черышев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить