Черышев выбыл из строя «Венеции» из-за травмы
Хавбек получил повреждение подколенного сухожилия в матче 14-го тура Серии B с «Палермо» (0:1), сообщается на официальном сайте клуба.
Российский футболист вышел на 60-й минуте матча и был заменён на 73-й.
Отмечается, что Черышеву предстоит пройти дополнительное медицинское обследование через две недели.
Контракт россиянина с «Венецией» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев отреагировал на то, что Паоло Ваноли стал главным тренером «Венеции», за которую выступает Денис Черышев.