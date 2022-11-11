Дмитрий Черышев высказался о приходе в клуб его сына Ваноли

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев отреагировал на то, что Паоло Ваноли стал главным тренером «Венеции», за который выступает полузащитник Денис Черышев.

«Ваноли знает все тонкости местного футбола. Я думаю, что он сможет вытянуть команду из подвала турнирной таблицы Серии B. Мы ждём только положительных результатов», — цитирует Черышева — старшего Metaratings.

50-летний итальянец возглавлял «Спартак» с декабря 2021-го по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале «Динамо». На посту главного тренера московского клуба Ваноли сменил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.

Ранее Никита Баженов прокомментировал назначение бывшего тренера красно-белых Паоло Ваноли в «Венецию».