Баженов — о Ваноли в «Венеции»: красивый город и блестящая форма, ещё и Черышев в команде

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал назначение бывшего тренера красно-белых Паоло Ваноли в «Венецию».

«Я не специалист по карьере Ваноли, но если такой вариант нашёлся, то почему бы и нет? Красивый город и блестящая форма. Ещё и Черышев в команде», — цитирует Баженова «Чемпионат».

50-летний итальянец возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале «Динамо». На посту главного тренера московского клуба Ваноли сменил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.

Напомним, что в итальянской команде выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение Ваноли на пост главного тренера «Венеции».