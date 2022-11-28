Тарасова считает хорошей и интересной тренерскую работу Плющенко

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила тренерскую работу Евгения Плющенко.

«У каждого спортсмена с тренером свои взаимоотношения. Плющенко хорошо работает. Буцаева — очень грамотный человек, у неё очень хорошая мужская группа, она очень хорошо работает. Также как и Плющенко, работает очень интересно и хорошо», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Ученица Плющенко Софья Муравьёва на шестом этапе Гран-при России в Перми заняла второе место с результатом 239,15 балла. Третьей стала Алина Горбачёва (210,86). 25-летняя Елизавета Туктамышева по сумме двух прокатов набрала 239,94 балла и завоевала золотую медаль.

Ранее Тарасова отреагировала на возможное снятие олимпийской чемпионки Анны Щербаковой с чемпионата России.