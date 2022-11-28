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Экс-тренер сборной России по футболу Адвокат возглавил «Ден Хааг»

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Бывший главный тренер сборной России и санкт-петербургского «Зенита» нидерландец Дик Адвокат возглавил «Ден Хааг».
Экс-тренер сборной России по футболу Адвокат возглавил «Ден Хааг»
  • Gettyimages.ru

Соглашение с 75-летним специалистом рассчитано до конца сезона, сообщается на официальном сайте нидерландского клуба.

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год и завоевал с клубом титул чемпиона России (2007), Кубок УЕФА (2008) и Суперкубок УЕФА (2008).

С российской сборной нидерландский специалист работал в 2010—2012 годах и вывел её в финальную часть чемпионата Европы.

Ранее Луи ван Гал побил рекорд Адвоката по победам на посту главного тренера Нидерландов.

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