Экс-тренер сборной России по футболу Адвокат возглавил «Ден Хааг»
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Соглашение с 75-летним специалистом рассчитано до конца сезона, сообщается на официальном сайте нидерландского клуба.
Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год и завоевал с клубом титул чемпиона России (2007), Кубок УЕФА (2008) и Суперкубок УЕФА (2008).
С российской сборной нидерландский специалист работал в 2010—2012 годах и вывел её в финальную часть чемпионата Европы.
Ранее Луи ван Гал побил рекорд Адвоката по победам на посту главного тренера Нидерландов.