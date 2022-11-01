Ван Гал побил рекорд Адвоката по победам на посту главного тренера Нидерландов

Сборная Нидерландов обыграла команду Сенегала в первом туре группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Игра завершилась со счётом 2:0.

Для Луи ван Гала эта победа стала 38-й на посту главного тренера команды. Он установил новый рекорд, обойдя результат Дика Адвоката (37 побед).

В следующем матче подопечные нидерландского специалиста сыграют с командой Эквадора. Встреча пройдёт 25 ноября в 19:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подвёл итоги матча с Сенегалом.