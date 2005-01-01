Ван Гал — о матче с Сенегалом: не было ощущения, что Нидерланды проиграют
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подвёл итоги матча с Сенегалом.
«У меня не было ощущения, что мы проиграем. Учитывая выход Депая, я ожидал, что мы победим, если честно. Он по-прежнему входит в число игроков, способных самостоятельно что-то создать. Мы дали ему сыграть полчаса — как и планировалось», — цитирует ван Гала NOS.
Встреча первого тура группы A на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.
В составе сборной Нидерландов мячи забили Коди Гакпо (84-я минута), Дэви Классен (90+8).
Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение, что форвард «Спартака» Квинси Промес смог бы усилить игру Нидерландов в матче группового этапа чемпионата мира — 2022 с Сенегалом.