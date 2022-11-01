Кавазашвили: Промес усилил бы сборную Нидерландов, его не хватает

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение, что форвард «Спартака» Квинси Промес смог бы усилить игру Нидерландов в матче группового этапа чемпионата мира — 2022 с Сенегалом.

«Честно? После первого тайма расхотелось смотреть. Я не ожидал, что Нидерланды выиграют. Промес усилил бы сборную, его не хватает. Он находится в прекрасной форме. Его присутствие было бы очень и очень полезно», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Встреча первого тура группы A на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.

В составе сборной Нидерландов мячи забили Коди Гакпо (84-я минута), Дэви Классен (90+8).

Промес не попал в итоговую заявку сборной Нидерландов.

Ранее нападающий сборной Нидерландов Винсент Янссен высказался о победе своей команды над Сенегалом в матче группового этапа чемпионата мира — 2022.