Форвард Нидерландов Янссен: до первого гола было действительно тяжело

Нападающий сборной Нидерландов Винсент Янссен высказался о победе своей команды над Сенегалом в матче группового этапа чемпионата мира — 2022.

«Всегда сложно играть в первой игре на таком турнире. До первого гола было действительно тяжело. Промес? Не время говорить о нём. Мы выиграли первую игру — и это самое важное», — цитирует Янссена «Чемпионат».

Встреча первого тура группы A на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.

В составе сборной Нидерландов мячи забили Коди Гакпо (84-я минута), Дэви Классен (90+8).

Ранее нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо прокомментировал победу своей команды над Сенегалом в матче группового этапа чемпионата мира — 2022.