Гакпо: сборная Нидерландов может играть гораздо лучше

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо прокомментировал победу своей команды над Сенегалом в матче группового этапа чемпионата мира — 2022.

«Мы получили положительные эмоции. Конечно, приятно забить гол. Безусловно, нам есть над чем задуматься. Мы можем играть гораздо лучше. Сложилось ощущение, что нам комфортно владение Сенегала. Мы должны проанализировать всё должным образом и продемонстрировать лучшую игру в матче с Эквадором», — приводит слова Гакпо NOS.nl.

Встреча первого тура группы A на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.

В составе сборной Нидерландов мячи забили Коди Гакпо (84-я минута), Дэви Классен (90+8).

Ранее Кеес Плугсма, агент Гакпо, оценил игру футболиста в первом туре чемпионата мира по футболу — 2022 с Сенегалом.