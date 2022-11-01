Агент Гакпо — о голе Сенегалу: теперь он завоевал большой кредит доверия

Кеес Плугсма, агент нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо, оценил игру футболиста в первом туре чемпионата мира по футболу 2022 года с Сенегалом.

«Крутое выступление для Гакпо! Ожидал ли я такого? Конечно! Он очень хороший игрок, провёл отличный матч. Забить этот гол было непросто, но он справился! Теперь он завоевал большой кредит доверия», — цитирует Плугсму «Спорт-Экспресс».

Встреча первого тура группы A на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.

В составе сборной Нидерландов мячи забили Коди Гакпо (84-я), Дэви Классен (90+8).

Ранее стали известны составы команд США и Уэльса на матч ЧМ-2022.