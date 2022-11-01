Стали известны составы команд США и Уэльса на матч ЧМ-2022

В матче первого тура группы B на чемпионате мира по футболу в Катаре сыграют команды США и Уэльса.

Матч первого тура группы B на ЧМ-2022 между сборными США и Уэльса состоится 21 ноября. Начало — в 22:00 мск.

На поле с первых минут в составе США появятся: Тёрнер, Дест, Циммерман, Робинсон, Рим, Адамс, Муса, Маккенни, Пулишич, Веа, Сарджент.

В составе Уэльса на поле выйдут: Хеннесси, Н. Уильямс, Б. Дэвис, Мефам, Родон, Уилсон, Рэмзи, Бэйл, Робертс, Ампаду, Джеймс.

Ранее гол Гакпо принёс Нидерландам победу над Сенегалом в матче ЧМ-2022.