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Лайшев уверен, что Щербакова вернётся на официальные соревнования после отдыха

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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался об отказе олимпийской чемпионки Анны Щербаковой принять участие в чемпионате России по фигурному катанию.
Лайшев уверен, что Щербакова вернётся на официальные соревнования после отдыха
  • РИА Новости

«Сегодня она не в лучшей форме, а звание у неё такое, что она должна показывать невероятный уровень мастерства, который от неё ждут специалисты и любители фигурного катания. Я уверен, что Щербакова вернётся на официальные соревнования, когда отдохнёт», — цитирует Лайшева Metaratings.

По его словам, 18-летняя фигуристка — сверхмотивированный и дисциплинированный человек, который привык всё делать на высочайшем уровне.

Спортсменка пропускает первую половину сезона-2022/23 из-за перенесённой в августе операции.

28 ноября стало известно, что Щербакова заменит Камилу Валиеву в шоу Татьяны Навки «Шахерезада».

Ранее Щербакова рассказала, что не испытала эмоций после победы на Играх в Пекине.

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