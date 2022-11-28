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Родригао высказался о массовой драке в матче со «Спартаком»

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Защитник «Зенита» Родригао принёс свои извинения за драку в матче шестого тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».
Родригао высказался о массовой драке в матче со «Спартаком»
  • Gettyimages.ru

«Мы все сожалеем о случившемся и понимаем, что таких ситуаций быть не должно. Хочу принести искренние извинения всем, кто был на стадионе и у экранов», — цитирует игрока Sport24.

Он добавил, что на протяжении матча они терпели стычки и комментарии в свой адрес. По словам Родригао, нельзя было оставлять это без ответа.

«Думаю, всего этого можно было бы избежать, если б не поведение футболистов «Спартака», — добавил футболист.

Встреча завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит массовую драку в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак» 1 декабря.

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