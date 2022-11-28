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Агент: Малком не участвовал в драке, его удаление несправедливо

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Агент нападающего «Зенита» Малкома высказался об удалении своего клиента после массовой драки в матче Кубка России со «Спартаком».
Агент: Малком не участвовал в драке, его удаление несправедливо
  • Gettyimages.ru

«Я внимательно посмотрел инцидент и не увидел, чтобы Малком с кем-либо дрался. Считаю, что его удаление несправедливо», — цитирует представителя Малкома Metaratings.

Встреча завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит массовую драку в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак» 1 декабря.

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