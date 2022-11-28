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Щербакова рассказала о кризисе в отношениях с Тутберидзе после ОИ-2022

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала об отношениях со своим тренером Этери Тутберидзе.
Щербакова рассказала о кризисе в отношениях с Тутберидзе после ОИ-2022
  • РИА Новости

«Тяжёлый момент был в первые полгода после Олимпиады. Было какое-то недопонимание. Я ничего не озвучивала, у нас не было конфликтов и ссор. Но, наверное, было видно, что всё это время я была чуть-чуть себе на уме», — рассказала Щербакова в интервью Лауре Джугелии.

Она добавила, что вынужденная пауза из-за травмы пошла на пользу ей и тренерам. Фигуристка отметила, что за это время они отпустили обиды и недопонимания. По словам Анны, сейчас она работает с новыми силами без оглядки на прошлое.

Напомним, что Щербакова тренируется под руководством Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

Ранее Анна Щербакова сравнила получение прав и четверной лутц.

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