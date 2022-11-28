Источник: участникам драки в матче «Зенит» — «Спартак» грозит дисквалификация на шесть игр

Стали известны сроки наказания игроков «Зенита» и «Спартака» после драки в матче шестого тура группового этапа Кубка мира.

По информации журналиста Ивана Карпова, зачинщикам и участникам драки в концовке матча «Зенит» — «Спартак» грозит дисквалификация на пять-шесть игр.

Встреча завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит массовую драку в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак» 1 декабря.