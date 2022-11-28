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Джикия назвал неизбежным переход сборной России в Азиатскую конфедерацию

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Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал возможный переход национальной команды в Азиатскую конфедерацию футбола.
Джикия назвал неизбежным переход сборной России в Азиатскую конфедерацию
  • Gettyimages.ru

«Думаю, это неизбежно», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

8 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Дюков выразил надежду, что решение МОК поможет России вернуться на международную арену.

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