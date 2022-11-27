Дюков надеется, что решение МОК поможет вернуть российский футбол на турниры
- РИА Новости
«Проблемы поддержки от юристов в CAS нет, на нашей стороне работают квалифицированные юристы. Нужны решения со стороны МОК и со стороны других спортивных федераций. Если они будут, то УЕФА учтёт эти решения. Они помогут нам вернуться на международную арену», — цитирует Дюкова РИА Новости.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
8 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее Дюков рассказал, когда будет обсуждаться вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).