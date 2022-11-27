Дюков надеется, что решение МОК поможет вернуть российский футбол на турниры

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) поможет России вернуться на международную арену.

«Проблемы поддержки от юристов в CAS нет, на нашей стороне работают квалифицированные юристы. Нужны решения со стороны МОК и со стороны других спортивных федераций. Если они будут, то УЕФА учтёт эти решения. Они помогут нам вернуться на международную арену», — цитирует Дюкова РИА Новости.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

8 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Дюков рассказал, когда будет обсуждаться вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).