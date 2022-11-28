Гол Кузьменко в овертайме принёс «Ванкуверу» победу над «Сан-Хосе»

«Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Сан-Хосе завершилась со счётом 4:3 в пользу «Кэнакс».

В составе «Шаркс» шайбы забросили Люк Канин (36-я, 54-я), Логан Кутюр (47-я). У «Ванкувера» отличились Кайл Берроуз (7-я), Илья Михеев (48-я) и Элиас Петтерссон (50-я). Андрей Кузьменко забросил победную шайбу в овертайме.

«Шаркс» с 18 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Кэнакс» с 21 очком располагается на 11-й позиции.

Ранее «Миннесота» обыграла «Аризону», Капризов набрал три очка.