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«Миннесота» обыграла «Аризону», Капризов набрал три очка

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«Миннесота Уайлд» на своём льду нанёс поражение «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 4:3 в пользу «Миннесоты».

В составе «Уайлд» шайбы забросили Кирилл Капризов (девятая минута), Сэм Стил (24-я), Джаред Спёрджон (41-я), Мэттью Болди (47-я). У «Аризоны» отличились Ник Шмальц (39-я), Лоусон Круз (57-я) и Янис Мозер (59-я). Капризов также оформил две голевые передачи.

«Миннесота» с 22 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конфедерации. «Аризона» с 17 очками располагается на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что Капризов установил личный рекорд по результативной серии в НХЛ.

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