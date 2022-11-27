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Изидор: «Локомотиву» предстоит много работать, чтобы выйти из кризиса

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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что столичному клубу предстоит вложить немало усилий, чтобы выйти из кризиса.

«Пока рано говорить о фундаментальных изменениях, но мы видим, что требования нового тренера высоки. Он очень жёсткий, когда мы не исполняем эти требования, но это то, что нам надо, чтобы подняться в таблице. Нам надо продолжать много работать после Нового года, чтобы выйти из кризиса», — цитирует Изидора РИА Новости.

Матч шестого тура группового этапа Кубка России на «РЖД Арене» завершился со счётом 3:1. Мячи забили Наир Тикнизян, Франсуа Камано и Вильсон Изидор. Константин Марадишвили отметился тремя результативными передачами. У «Пари НН» отличился Тимур Сулейманов.

Таким образом, железнодорожники вышли в плей-офф, а «Пари НН» стал третьим и попал в «Путь регионов».

Ранее полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

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