Тикнизян считает глотком свежего воздуха приход Галактионова в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

«У нового тренера новые требования: интенсивность, тактика, теоретические занятия — всё в лучшую сторону. Чувствуется ли какое-то воодушевление? Да. Это глоток свежего воздуха», — цитирует Тикнизяна «Чемпионат».

Он также отметил, что те требования, которые он предлагает команде, идеально подходят под их состав и игроков.

13 ноября Галактионов подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2023/24. Тренер будет совмещать должности в клубе и в молодёжной сборной России.

После 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42).

Ранее нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался об изменениях в игре команды с приходом Галактионова.