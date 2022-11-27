Форвард «Локомотива» Камано заявил, что Галактионов внёс новшества в игру команды

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался об изменениях в игре команды с приходом нового тренера Михаила Галактионова.

«Он нам показал новые схемы игры, появились какие‑то новшества. Мы лучше находим друг друга при открывании за спину, автоматизм стал лучше. Это благодаря и ему тоже», — цитирует Камано «Матч ТВ».

13 ноября Галактионов подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2023/24. Тренер будет совмещать должности в клубе и в молодёжной сборной России.

После 17-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 42 очками.

Ранее Галактионов рассказал, как принял решение возглавить московскую команду.