Ловрен: жаль, что сборная России не в Катаре на ЧМ
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«Конечно, мне жаль, что моих партнёров россиян нет на чемпионате мира. Вы знаете, я всегда говорил, что спорт и политика не должны быть вместе. Конечно, сборная России — это большая команда. Жаль, что ребята не в Катаре на ЧМ», — цитирует Ловрена «Чемпионат».
Встреча второго тура группы F между сборными Хорватии и Канады на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Златко Далича.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
Ранее Ловрен заявил, что Россия лучше провела чемпионат мира в 2018 году.