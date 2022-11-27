Ловрен: жаль, что сборная России не в Катаре на ЧМ

Защитник «Зенита» и капитан сборной Хорватии Деян Ловрен высказался об отсутствии сборной России на чемпионате мира в Катаре.

«Конечно, мне жаль, что моих партнёров россиян нет на чемпионате мира. Вы знаете, я всегда говорил, что спорт и политика не должны быть вместе. Конечно, сборная России — это большая команда. Жаль, что ребята не в Катаре на ЧМ», — цитирует Ловрена «Чемпионат».

Встреча второго тура группы F между сборными Хорватии и Канады на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Златко Далича.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Ранее Ловрен заявил, что Россия лучше провела чемпионат мира в 2018 году.