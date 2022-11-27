Рэшфорд — о Роналду: мы все благодарны за то, что он сделал для «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался об уходе форварда Криштиану Роналду из клуба.

«Играть рядом с ним было невероятным опытом. Он один из моих кумиров и примеров для подражания. Хочу пожелать ему всего наилучшего. Мы все благодарны ему за то, что он сделал для «Манчестер Юнайтед», — цитирует Рэшфорда Daily Mail.

22 ноября «красные дьяволы» расторгли контракт с 37-летним португальцем, который дал скандальное интервью. В нём Роналду раскритиковал клуб и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее тен Хаг определился с кандидатами на замену Роналду.