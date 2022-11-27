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Боец MMA Букин: у нас прекрасная страна с огромными возможностями, и я горжусь, что я русский

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Российский боец ММА Яков Букин после победы над соотечественником Арби Эмиевым произнёс эмоциональную речь, посвящённую участникам СВО на Украине.

«Я хочу высказаться по поводу того, что происходит сейчас в нашей стране. Пускай меня это, может, не касается, я пацан простой, с Урала. Хочу напомнить, что мы в этой жизни не выбираем себе родителей и Родину, но, как бы там ни было, всегда идём до конца за своих мать, отца и Родину. Хочу поддержать всех наших братьев, которые едут туда. Знайте и не имейте сомнений, что вы воюете за правду, за нашу великую страну!» — заявил Букин.

По его словам, многие плачутся, словно женщины, из-за того, что у них ничего не получается в этой жизни, жалуются на государство, маленькие зарплаты, высокие цены.

«В том, что происходит в вашей жизни, только ваша вина. У нас прекрасная страна с огромными возможностями, и я горжусь, что я русский!» — добавил Букин.

Букин одержал победу над Эмиевым на турнире Hype Fighting Championship в Сочи.

Ранее боец ММА Вагаб Вагабов поделился ожиданиями от боя между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

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