«Зенит» и «Спартак» объявили составы на матч Кубка России

Стали известны составы петербургского «Зенита» и московского «Спартака» на матч шестого тура группового этапа Кубка России.

С первых минут у «Зенита» выйдут Иван, Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

В стартовый состав «Спартака» попали Максименко, Хлусевич, Маслов, Литвинов, Джикия, Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Промес, Соболев.

Встреча состоится 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Сочи» в Кубке России.