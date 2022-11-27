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«Зенит» и «Спартак» объявили составы на матч Кубка России

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Стали известны составы петербургского «Зенита» и московского «Спартака» на матч шестого тура группового этапа Кубка России.
«Зенит» и «Спартак» объявили составы на матч Кубка России
  • Gettyimages.ru

С первых минут у «Зенита» выйдут Иван, Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

В стартовый состав «Спартака» попали Максименко, Хлусевич, Маслов, Литвинов, Джикия, Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Промес, Соболев.

Встреча состоится 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Сочи» в Кубке России.

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