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Кавазашвили: моя сборная СССР разорвала бы сегодняшнюю команду России на куски

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Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил сборную СССР, за которую он выступал в 60-х годах ХХ века, с нынешней командой России.
Кавазашвили: моя сборная СССР разорвала бы сегодняшнюю команду России на куски
  • РИА Новости

«Даже разговора быть не может о том, какая сборная лучше. Тогда у нас были замечательные клубы, которые давали национальной команде футболистов мирового уровня. И ведь не только Россия делала это. Игроки воспитывались в Армении, Азербайджане, Грузии и не только. Моя сборная СССР разорвала бы сегодняшнюю команду России на куски», — приводит слова Кавазашвили News.ru.

Напомним, что Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределённый срок.

Ранее полузащитник сборной Саудовской Аравии Абдулла Отаиф заявил, что ему было бы интересно сыграть с Россией.

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