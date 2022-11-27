Кавазашвили: моя сборная СССР разорвала бы сегодняшнюю команду России на куски
- РИА Новости
«Даже разговора быть не может о том, какая сборная лучше. Тогда у нас были замечательные клубы, которые давали национальной команде футболистов мирового уровня. И ведь не только Россия делала это. Игроки воспитывались в Армении, Азербайджане, Грузии и не только. Моя сборная СССР разорвала бы сегодняшнюю команду России на куски», — приводит слова Кавазашвили News.ru.
Напомним, что Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределённый срок.
Ранее полузащитник сборной Саудовской Аравии Абдулла Отаиф заявил, что ему было бы интересно сыграть с Россией.