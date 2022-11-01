Футболист Саудовской Аравии заявил, что ему было бы интересно сыграть с Россией

Полузащитник сборной Саудовской Аравии Абдулла Отаиф поделился мнением о возможном товарищеском матче с командой России.

«Было бы интересно сыграть с Россией. Мы любим эту страну», — приводит слова Отаифа «Матч ТВ».

После двух туров группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Саудовской Аравии набрала три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы C.

Напомним, что Россия обыграла Саудовскую Аравию в матче открытия чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия проиграла Польше на ЧМ-2022 в Катаре.