Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения «Айлендерс» в НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) и завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Зак Паризе (2), Энтони Бовиллье, Адам Пелеч и Брок Нельсон.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 25 из 27 бросков.

У гостей голы на счету Лукаша Седлака и Джоэля Фараби.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» победил «Флориду» в НХЛ.