Два очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Флориду» в НХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе (США) и завершилась в овертайме со счётом 5:4.
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Райан О'Райлли, Джордан Кайру (2) и российский нападающий Владимир Тарасенко, отдавший голевую передачу. Его партнёры по команде и соотечественники Иван Барбашёв и Павел Бучневич также отметились ассистами.
У хозяев шайбы забрасывали Аарон Экблад, Радко Гудас, Картер Вераге и Антон Лунделль.
Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» победил «Рейнджерс» в НХЛ.