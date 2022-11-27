Два очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Флориду» в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе (США) и завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Райан О'Райлли, Джордан Кайру (2) и российский нападающий Владимир Тарасенко, отдавший голевую передачу. Его партнёры по команде и соотечественники Иван Барбашёв и Павел Бучневич также отметились ассистами.

У хозяев шайбы забрасывали Аарон Экблад, Радко Гудас, Картер Вераге и Антон Лунделль.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» победил «Рейнджерс» в НХЛ.