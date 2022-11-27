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«Эдмонтон» победил «Рейнджерс», Панарин оформил результативный пас

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«Эдмонтон Ойлерз» в гостях нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Нью-Йорке завершилась со счётом 4:3 в пользу канадской команды.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Алексис Лафренье (3-я минута), Крис Крайдер (36-я) и Жюльен Готье (37-я). У «Эдмонтона» отличились Эван Бушар (45-я, 48-я), Дилан Холлоуэй (51-я) и Леон Драйзайтль (58-я).

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу.

«Рейнджерс» с 24 очками занимает девятое место турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» идёт седьмым на Западе с 22 очками.

Ранее сообщалось, что гол Александр Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Калгари» в НХЛ.

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