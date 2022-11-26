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Каррера считает, что Головин может играть в любой лиге

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на признание полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим игроком монегасской команды в ноябре по версии болельщиков.
Каррера считает, что Головин может играть в любой лиге
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Своими качествами, своей игрой он уже всем показал, что является отличным футболистом. Он может играть в любой лиге! Он сумел бы адаптироваться в любом чемпионате», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

26-летний россиянин впервые в сезоне стал лучшим игроком месяца.

Полузащитник получил 46% голосов болельщиков, опередив нападающих Виссама Бен-Йеддера и Кевина Фолланда.

В трёх матчах ноября Головин забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Головин высказался о признании его лучшим игроком монегасской команды в ноябре по версии болельщиков.

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