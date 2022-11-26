Каррера считает, что Головин может играть в любой лиге
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«Своими качествами, своей игрой он уже всем показал, что является отличным футболистом. Он может играть в любой лиге! Он сумел бы адаптироваться в любом чемпионате», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».
26-летний россиянин впервые в сезоне стал лучшим игроком месяца.
Полузащитник получил 46% голосов болельщиков, опередив нападающих Виссама Бен-Йеддера и Кевина Фолланда.
В трёх матчах ноября Головин забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Ранее Головин высказался о признании его лучшим игроком монегасской команды в ноябре по версии болельщиков.