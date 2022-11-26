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Головин отреагировал на признание лучшим игроком «Монако» в ноябре

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Полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на признание лучшим игроком монегасской команды в ноябре по версии болельщиков.
Головин отреагировал на признание лучшим игроком «Монако» в ноябре
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Конечно, такое признание со стороны болельщиков очень приятно. Тем более что в ноябре «Монако» вышел в весеннюю часть Лиги Европы, что было крайне важно. Но в любом случае я должен разделить эту награду с товарищами по команде. Такая оценка моей игры — это также их заслуга», — приводит слова Головина «Чемпионат».

26-летний россиянин впервые в сезоне стал лучшим игроком месяца.

Полузащитник получил 46% голосов болельщиков, опередив нападающих Виссама Бен Йеддера и Кевина Фолланда.

В трёх матчах ноября Головин забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Марсель» обыграл «Монако» с Головиным в матче 15-го тура Лиги 1.

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