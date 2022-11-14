«Марсель» на последних минутах обыграл «Монако» с Головиным в матче Лиги 1
Встреча на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 3:2.
У «Марселя» отличились Алексис Санчес, Жордан Верету и Сеад Колашинац. В составе «Монако» мячи забили Виссам Бен-Йеддер и Кевин Фолланд благодаря подаче россиянина Александра Головина.
«Марсель» с 30 очками расположился на четвёртом месте в таблице Лиги 1. «Монако» (27) занимает шестую строчку.
Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре Головина.