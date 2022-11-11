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Канчельскис: если «Ювентус», МЮ или ПСЖ захотят видеть Головина, то купят его хоть завтра

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

««Ювентус», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ — если они захотят видеть Головина в своих рядах, возьмут и купят его хоть завтра. «Монако» продаст Головина без проблем. Хотелось бы, чтобы он продолжал дальше», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 21 матче за «Монако» во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

«Монако» с 27 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре Головина.

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