Масалитин: Головин сейчас выделяется в «Монако», приносит пользу команде

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин сейчас выделяется в «Монако», приносит пользу команде. Перерос ли он или нет — это сам Саша должен понять, как он себя чувствует во Франции, команде, есть ли мотивация играть ещё там», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

По его мнению, если Головин продолжит приносить результат команде, то на него обратят внимание европейские гранды.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 21 матче за «Монако» во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

«Монако» с 27 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее агент Александр Клюев, представляющий интересы Головина, высказался о будущем футболиста в «Монако».