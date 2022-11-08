Агент Головина: Саша прогрессирует как игрок в «Монако»
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«Саша прогрессирует как игрок в «Монако» и растёт вместе с командой. «Монако» — большой клуб, сейчас он здесь. Дальше будем смотреть», — цитирует Клюева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне игрок принял участие в 21 матче за «Монако» во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.
«Монако» с 27 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1.
Ранее Головин объяснил, почему стал чаще забивать за «Монако».