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Головин объяснил, почему стал чаще забивать за «Монако»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин объяснил высокую результативность за команду.
Головин объяснил, почему стал чаще забивать за «Монако»
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Norbert Scanella

«Нет какой-то одной причины. Это и требование тренерского штаба, и собственные ощущения позволяют действовать именно так. Самое главное, чтобы всё это было на пользу команде», — цитирует Головина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 21 матче за «Монако» во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

«Монако» с 27 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее сообщалось, что гол Александра Головина помог «Монако» обыграть «Тулузу».

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